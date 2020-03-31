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На Донбассе военный подорвался на мине

На Донбассе военный подорвался на мине
11:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Штаб ООС

Новости Украины:Боец ВСУ тяжело травмировался при подрыве на российской противопехотноймине близ Екатериновки на Луганщине.

Во вторник, 31 марта, в районе населенного пункта Екатериновка в Луганской области во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий получил травму в результате подрыва на противопехотной мине, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое", - говорится в обнародованном на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук сообщении.

Согласно информации, по предварительным данным, "мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями".

"Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий", - констатировали в пресс-центре ООС.

Напомним, за сутки 30 марта сепаратисты 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Один военнослужащий погиб, трое получили ранения и один боевое поражение.

Германия и Франция сделали совместное заявление, заявив, что пророссийские сепаратисты на Донбассе препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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