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На Кировоградщине уже 6 больных COVID-19

На Кировоградщине уже 6 больных COVID-19
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Кировоградской области зафиксировали еще два случая коронавируса.

На Кировоградщине зарегистрировали еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в области зафиксировано уже шесть человек, больных COVID-19.

Об этом сообщил сегодня, 1 апреля, на брифинге председатель ОГА Андрей Балонь.

"Больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", - сообщил Балонь.

Как отметил председатель ОГА, пока еще четыре подозрения заболевания COVID-19 отрабатываются в областном лабораторном центре методом ПЦР-тестирования. Это люди, которые находились в контакте с больными коронавирусом.

На самоизоляции: В Киевской области находятся почти 1,2 тыс эвакуированных из-за границы

Напомним:

669 случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, подтверждено в Украине по состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, 17 заболевших скончались, 10 выздоровели.

Виктор Ляшко рассказал, что медицинская помощь больным коронавирусом в коммунальных учреждениях здравоохранения должна быть бесплатной.

Также он поведал, что не все летальные случаи с зафиксированным коронавирусом вызваны заболеванием COVID-19, поэтому реальная смертность гораздо ниже.

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Все по теме:

Кировоградская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Кировоградская ОГА, Андрей Балонь, Covid-19.
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