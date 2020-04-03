Нет худа без добра: в Киеве снизился машинопоток

Новости Украины:Советник Кличко рассказал, что во время карантина машин в Киеве стало меньше на 20%.

Карантин в 2-3 раза (в зависимости от времени) снизил задержки для автомобилей на улицах Киева, машин стало меньше на 20%.

Об этом свидетельствуют данные экспертов по трафику из компании "ТомТом", сообщил в Facebook советник мэра Киева Максим Бахматов.

"Конечно, надо учитывать, что остальные 80% авто также уменьшили количество поездок. В кино или в ресторан сейчас не поедешь. Но в любое время сейчас выехать из мэрии и уже через 15 минут, не нарушая скоростной режим, ты можешь оказаться на Дарнице. Такого не было, наверное, лет 15.

И все потому, что количество поездок уменьшилось всего на четверть", - написал Бахматов.

"Если мы откажемся от четверти поездок на автомобилях, если мы продолжим после карантина каждую четвертую встречу проводить в скайпе или зуме, если каждую 4-5 поездку делать на автобусе или велосипеде, если 1 из 5 рабочих дней поработаем дома (а сейчас мы видим для очень многих предприятий офис был только ненужной бюджетной статьей, можно обходиться и без него, не у всех, но уже есть тренд на отказ от офисов) то город таким и останется", - добавил он.

Кроме этого, советник Кличко обнародовал план действий по оптимизации трафика Киева после выхода из карантина.

План, в частности, предусматривает, что общественный транспорт будет иметь еще больший приоритет, введут электронный билет и "мы добьемся, чтобы он всегда был в кармане каждого киевлянина".

Также планируется перезапустить работу городской электрички.

"Она будет работать как городская электричка, и перестанет будет иллюстрацией 7 кругов ада Данте. Кроме электрички, в центр будет продолжен Борщаговский трамвай.

Троещина получит скоростной транспорт (по проекту Всемирного банка), Дарницкий мост наконец будет сдан в эксплуатацию и по нему поедет общественный транспорт, Подольский мост начнет функционировать ", - рассказал Бахматов.