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Погода в Киеве продолжает бить рекорды: начало года оказалось самым теплым в истории

Погода в Киеве продолжает бить рекорды: начало года оказалось самым теплым в истории
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Киеве температура воздуха превысила среднее значение за 140 лет сразу на 6,4 градусов, то есть начало года стало уникальным.

В Киеве первый квартал этого года оказался самым теплым за 140 лет наблюдений. Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, говорится на сайте обсерватории.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве гидрометеорологических наблюдений, что существует в составе обсерватории. Средняя температура воздуха в первом квартале с 1881 по 2020 год составила -3,1 градуса.

Холоднее всего в период января-марта было в 1942 году – -10,3 °С. Самым теплым оказалось нынешнее начало года – +3,3 °С, показатель превысил среднее значение за 140 лет на 6,4 °С, то есть начало года оказалось уникальным.

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Как сообщалось, в субботу, 4 апреля, на большей части территории Украины ожидается сухая погода, только во Львовской, Волынской и Ровенской областях возможны дожди. Максимальная температура воздуха днем +16 градусов. В Киеве в этот день без осадков, дневная температура воздуха +10...+12.

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Погода, Температура, Апрель, Март, Погода в Киеве.
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