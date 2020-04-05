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На Волыни от коронавируса скончался работник скорой помощи

На Волыни от коронавируса скончался работник скорой помощи
00:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На Волыни от COVID -19 умер водитель скорой помощи.

На Волыни в Старовыжевском районе от пневмонии умер водитель скорой помощи, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию.

Об этом сообщает Волынская облгосадминистрация.

"У умершего вчера водителя скорой Старовыжевской центральной районной больницы ПЦР анализ подтвердил коронавирусную инфекцию. В медучреждение он был госпитализирован с двусторонней пневмонией", - говорится в сообщении.

Отмечается, по состоянию на утро 4 апреля в Волынской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19.

С подозрением на коронавирусную инфекцию в области – 15 человек.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 4 апреля

Образцы биологического материала от данных лиц находятся на исследовании в вирусологической лаборатории ГУ "Волынский областной лабораторный центр Минздрава Украины".

Всего за период наблюдения по области методом ПЦР на выявление вируса COVID-19 обследовано 193 человека. Из них областной вирусологической лабораторией обследовано– 105 человек.

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Скорая помощь, Волынь, Коронавирус, Covid-19.
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