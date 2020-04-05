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В Монастырском районе Тернопольщины уже более сотни зараженных

В Монастырском районе Тернопольщины уже более сотни зараженных
00:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Монастырском районе Тернопольской области число зараженных коронавирусом перевалило за сотню.

За последние сутки в Монастырском районе Тернопольской области количество больных COVID-19 достигло уже 107 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя райгосадминистрации Павел Дронь.

"На 21.00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом – 107 человек. Среди них - медперсонала – 37 (11 врачей, 26 медсестер и фельдшеров), шестеро детей, 6 госслужащих, трое полицейских, священник, завдетсадом, учитель, спаситель, глава ОТГ, сельский староста", - сообщил Дронь.

Covid-19 на Тернопольщине: число инфицированных перевалило за сотню

По его словам, в Монастырском госпитале находится 22 больных.

Напоминаем, замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко объяснил, что во время поездки в Тернопольскую область не посетил Монастырисский район потому, что больница, где сейчас почти 100 заболевших коронавирусом, уже обеспечена всем необходимым.

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Все по теме:

Тернопольщина, Коронавирус, Covid-19, Павел Дронь.
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