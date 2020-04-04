Почему не посетил эпицентр коронавируса на Тернопольщине: Главный санврач назвал причину

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Украине главный санврач посетил Тернопольскую область.

Замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко объяснил, что во время поездки в Тернопольскую область не посетил Монастырисский район потому, что больница, где сейчас почти 100 заболевших коронавирусом, уже обеспечена всем необходимым.

Об этом Ляшко написал на своей странице в Facebook.

"Отвечаю на вопрос: почему не поехали в Монастыриск? Еще вчера разбирались с ситуацией. На сегодняшний день в больнице есть 4 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких - ред.). Местное управление планирует закупить еще. К сожалению, есть дефицит на рынке. Работники обеспечены костюмами и респираторами на ближайшие дни, идет работа над полным обеспечением всем необходимым. Мы на постоянной связи с главным врачом. Также прошу всех медицинских работников из Монастириска, если у вас остались нерешенные проблемы, сообщите об этом Департаменту здравоохранения Тернопольской ОГА и напишите мне в личные сообщения", - говорит Ляшко.

В то же время он отмечает, что для экономии времени и максимальной конструктивности считает необходимым говорить именно с людьми, которые находятся на передовой, непосредственно с медицинскими работниками. Только они могут дать реальную картину.

Читатели соцсетей ответили главному санврачу под его постом. "Господин Виктор, почему не поехали в эпицентр пандемии в области - в Монастыриске? Почему сказали в интервью ложь о полном обеспечении всем необходимым врачей, а также ложь о количестве аппаратов ИВЛ? Кто Вас вводит в заблуждение? Волонтеры и неравнодушные люди чем могут, тем и помогают. А аппаратов ИВЛ в Монастырисской больнице целых один", - пишет Владислав Некипелый. По словам пользователя Светланы Бездиль, "с представителями общественности (Монастырисского района) и врачами, которые готовы говорить правду, с самого начала, никто не контактировал".

Вместе с тем, главный врач КНП "Монастырисская центральная районная больница" Стефания Подгорная подтвердила корреспонденту, что в больнице-таки есть 4 аппарата ИВЛ, но из них только 2 можно использовать для подключения подачи больным кислорода. То есть, реально в борьбе за жизнь больных с коронавирусом будут помогать только они. Больница подала на ProZorro на закупку еще двух аппаратов ИВЛ, в настоящее время деньги на них собирают неравнодушные люди.

Как сообщало агентство, 3 апреля во время рабочей поездки в Тернопольскую заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко встретился с медиками Козовской центральной районной клинической больницы, Тернопольской университетской больницы, работниками Центра экстренной медицинской помощи.

Кроме этого Ляшко принял участие в заседании областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Ляшко поехал в Тернопольскую после того, как в сети появилось открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому громады г. Монастыриски Тернопольской области относительно обострения ситуации в связи с распространением COVID-19 в Монастырисском районе. В обращении говорилось, что "25 марта во время брифинга вновь назначенный глава Тернопольской ОГА Владимир Труш заявил (голословно!!!!) о высоком материально-техническом обеспечении больницы в Монастыриске, которая, по его словам, лучше всех подготовлена в области и готова принимать больных коронавирусом. Такие заявления свидетельствуют о некомпетентности! Ведь в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медицинские работники остались наедине с проблемой... Сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое за средства громады в то время, когда местная власть демонстрирует бездействие!".

По последним данным, в Монастырисском районе лабораторно подтверждены 95 случаев заболевания коронавирусом и два летальных случая, в Тернопольской области - 114 больных COVID-19.

Напомним: