На Черниговщине проходят испытания модернизированного танка Т-72 для нужд ВСУ

Новости Украины:На полигоне "Десна" тестируют модернизированный танк Т-72.

На полигоне "Десна" проходят испытания опытного образца танка Т-72, который изготовлен для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"На полигоне "Десна" на Черниговщине, специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проводятся испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины. Испытательной бригадой института осуществляется проверка основных тактико-технических характеристик в условиях, максимально приближенных к реальной войсковой эксплуатации", - отмечается в сообщении.

На опытном образце для использования высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Танк оснащен комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволит более эффективно применять вооружение машины во время ведения боевых действий.

Учитывая увеличение массы, установлен более мощный двигатель, произведена замена элементов ходовой части и добавлена система видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины.

Для улучшения защиты в ходе боя усовершенствован комплекс динамической защиты и обновленная система противопожарного оборудования.

Планируется выполнение стрельб с целью оценки эффективности вооружения танка.