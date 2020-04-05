В Хмельницком планируют полностью остановить общественный транспорт

Новости Украины:На время карантина в Хмельницком могут остановить весь общественный транспорт.

Власти Хмельницкого готовы полностью остановить общественный транспорт на время карантина.

Об этом заявил городской голова Александр Симчишин в интервью местному телеканалу.

"Что касается работы общественного транспорта, то рассматриваем вариант полной его остановки. Могут быть введены только спецрейсы для медиков и работников критической инфраструктуры. Мы даже заказали 10 тысяч спецудостоверений", - подчеркнул мэр.

По словам Симчишина, все будет зависеть от увеличения случаев заболеваемости COVID-19.

"Если люди не будут себя беречь, мы будем вынуждены полностью остановить общественный транспорт", - добавил мэр.

В целом, на 8:00 5 апреля в области остается 10 инфицированных коронавирусом. Новых случаев COVID-19 нет.