В общественный транспорт по спецпропускам: в Виннице ввели ограничения для населения

Новости Украины:На транспорте в Виннице отныне разрешено ездить только по спецпропускам.

В Виннице с сегодняшнего дня в общественном транспорте могут ездить только работники объектов критической инфраструктуры.

Об этом в воскресенье на брифинге заявил председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский.

"С 29 марта приостановлены перевозки граждан в общественном транспорте за исключением работников предприятий, учреждений и организаций, относящихся к критической инфраструктуры. Пользоваться общественным транспортом они смогут только при условии соблюдения санитарных норм, предъявив водителю документ государственного образца, удостоверяющий их личность, и специальную справку с места работы, заверенной в КП "Винницкая транспортная компания", - сообщил Скальский.

По его словам, общественный транспорт будет перевозить только персонал учреждений здравоохранения и аптек, производственных предприятий, заводов, рынков, крупных супермаркетов и торговых сетей, обеспечивающих население продуктами питания, предприятий электро-, водо-, газо- и теплоснабжения, управляющих компаний жилых домов и коммунальных предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Кроме того, к этой категории относятся работники предприятий связи, критической инфраструктуры, имеющих непрерывный производственный цикл, банков и госструктур и муниципальных учреждений, предоставляющих важнейшие админуслуги, транспортных предприятий, в сфере обороны, гражданской защиты и обеспечения правопорядка.

Сейчас эти предприятия завершают подготовку специальных документов для своих работников, при наличии которых персонал сможет добираться на работу и домой. По состоянию на утро воскресенья, обработаны документы более 25 тыс. человек. Кроме того, Винницкий городской совет обеспечил 2500 медиков неперсонифицированными проездными на 130 бесплатных поездок - специально маркированными электронными карточками.

Как сообщалось, в Винницкой области лабораторно подтверждено 23 случая коронавируса, в т.ч. у двух детей. Образцы материалов еще от 16 больных исследуются.

Напомним: