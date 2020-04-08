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С начала суток в ООС боевики три раза нарушили "режим тишины"

С начала суток в ООС боевики три раза нарушили "режим тишины"
13:12 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов боевиками с начала суток.

С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано три вражеских обстрела: возле Павлополя, Новоалександровки и Марьинки.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня", - говорится в сообщении. 

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Сообщается, что на "Донецком направлении", почти сразу после полуночи, со стороны оккупированного Набережного, боевики выпустили 20 мин 82-го калибра по позициям украинских защитников в районе Павлополя.

"А уже под утро из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи Марьинки", - отмечается в сообщении. 

Также на "Луганском направлении", из минометов калибра 120-мм, в течение часа, вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 17 мин по украинским позициям неподалеку Новоалександровки.

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"На все обстрелы противника, подразделения Объединенных сил предоставили жесткий ответ из имеющихся огневых средств. По имеющейся информации, потерь среди подразделений Объединенных сил нет", - отмечается в сообщении. 

Кроме того, случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщалось, на протяжении 7 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, Донбасс, Карантин, ООС.
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