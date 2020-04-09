Противодействие коронавирусу: В Харькове запустили онлайн-платформу для поиска решений

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса в Харькове запустили онлайн-проект для поиска лучших решений по противодействию заболеванию.

Инженеры и мейкеры из "гараж хаба" - социальной платформы и открытой мастерской, запустили платформу Yak.Today для поиска инженерных решений по противодействию коронавирусу.

Об этом корреспонденту рассказал инженер, резидент "гараж хаба" Роман Видро.

"В условиях гипернагрузки во время эпидемии скорость и эффективность работы медицинской команды может зависеть от какого-то очень простого крючка, прикрученого в нужном месте, или там скорости надевания защитных перчаток. Для этого и создана платформа Yak.Today, чтобы медики должны были сообщить о своих потребностях, а мастера и инженеры - выложить свои разработки: пошаговые инструкции, чертежи, техническую документацию для производства, которое не требует специальной сертификации и высокотехнологичного оборудования", - отметил Видро.

По его словам, сейчас на сайте платформы уже есть инструкции к вещам, которые любой может сделать дома, а также те, которые требуют некоторого оборудования и профессиональных навыков. "Самая распространенная потребность - средства защиты, в том числе, щитки и костюмы. На сайте уже есть инструкции к изготовлению щитков на производстве, на 3D-принтере и в обычных домашних условиях. В ближайшее время появятся чертежи и пояснения к кислородному концентратору, шлему с принудительной фильтрацией воздуха - это маска PARP", - добавил Видро.

Партнерская группа волонтеров под руководством координатора Егора Иштвана не только выложила на сайт инструкцию, но и изготовила и розвезла в больницы Харькова более 450 защитных щитков. В планах - изготовить не менее полутора тысяч щитков. Помочь может каждый, кто имеет 3D-принтер, или готов профинансировать закупку пластика.

"На сайте Yak.Today можно подать собственную инструкцию: ее проверит команда специалистов, и, при необходимости доработает и добавит необходимые данные. К тому же, врачи проверяют проекты на пригодность для реального применения. Некоторые инженерные решения уже проверены в больницах, другие еще разрабатываются на запрос медиков", - отметил Видро.

Команда проекта призывает делиться инструкциями всех, кто имеет свои наработки или переводы с иностранных источников. Сейчас над сайтом Yak.today работают инженеры "гараж хаба" из Харькова, Maker Faire и HackLab из Киева, Metalab из Ивано-Франковска и других открытых мастерских и отдельные специалисты из разных городов Украины.

Напомним:

По состоянию на утро 9 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 485 тыс. 981 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 88 тыс. 567 человек, поправились 330 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1892 случая заболевания COVID-19, из них 57 – летальных, выздоровели после коронавируса 45 человек.