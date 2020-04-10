В Киеве не планируют вводить комендантский час

Новости Украины:Виталий Кличко заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час.

В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины. Это - не в компетенции местных властей", - сказал Кличко.

Он отметил, что для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могут оштрафовать", - добавил он.

Кличко подчеркнул, что на сегодняшний день правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 тысяч гривень.