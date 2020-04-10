В МВД рассказали, сколько людей уже оштрафовали за нарушение карантина

Новости Украины:С начала карантина в Украине полиция составила 4000 админпротоколов за нарушение ограничений, которые ввели для предотвращения распространения коронавируса.

В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи административных протоколов, сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.

"В Украине с начала карантина полиция составила четыре тысячи админпротоколов… Большинство украинцев придерживается карантина. Люди начали заботиться о себе и окружающих, осознавать, что это опасная болезнь. Лучший способ с ней бороться - это карантин и ограничения социальных контактов", - приводятся слова Геращенко на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук в пятницу.

Также Геращенко отметил, что уровень преступности упал на 25-30%: "Мы думаем, что это связано с тем, что преступники тоже люди и хотят сохранить свое здоровье".

По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел.

Сегодня Ляшко сообщил, что пика эпидемии можно избежать.

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