В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)

Новости Украины:В городе Мукачево от коронавируса выздоровели 10 больных.

В городе Мукачево, где больше всего в Закарпатской области инфицированных короновирусом, выздоровели 10 больных COVID-19.

Об этом сообщил руководитель городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Евгений Мешко в Facebook.

"По состоянию на сегодня по городу Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса. В городе было 24 человека с диагнозом COVID-19, к сожалению один человек умер. Сейчас лечатся еще 13 человек", - сообщил он.

Также, по его информации, за прошедшие сутки в Мукачево было отобрано 23 образца для анализа.

Мешко сообщил, что за прошедшие сутки в городе госпитализированы 15 человек, трое в состоянии средней тяжести, они проходят обследование.

По информации Мешко, сейчас в Мукачево на самоизоляции находятся 407 человек, 40 из них имеют симптомы ОРВИ.