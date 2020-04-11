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Суббота, 11.04.2020
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В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)

В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
04:58 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В городе Мукачево от коронавируса выздоровели 10 больных.

В городе Мукачево, где больше всего в Закарпатской области инфицированных короновирусом, выздоровели 10 больных COVID-19.

Об этом сообщил руководитель городского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Евгений Мешко в Facebook.

"По состоянию на сегодня по городу Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса. В городе было 24 человека с диагнозом COVID-19, к сожалению один человек умер. Сейчас лечатся еще 13 человек", - сообщил он.

Также, по его информации, за прошедшие сутки в Мукачево было отобрано 23 образца для анализа.

Мешко сообщил, что за прошедшие сутки в городе госпитализированы 15 человек, трое в состоянии средней тяжести, они проходят обследование.

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По информации Мешко, сейчас в Мукачево на самоизоляции находятся 407 человек, 40 из них имеют симптомы ОРВИ.

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Мукачево, Коронавирус, COVID-2020, Евгений Мешко.
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