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Пятница, 10.04.2020
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Кличко: Сделать тест на коронавирус самостоятельно невозможно

Кличко: Сделать тест на коронавирус самостоятельно невозможно
14:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Мэр Киева рассказал, что экспресс-тесты на коронавирус COVID-19 делают исключительно врачи.

Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно, ведь экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы.

Об этом во время брифинга сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Купить тест на коронавирус и сделать его самостоятельно невозможно. Экспресс-тесты делают только врачи в медучреждениях столицы. Пациенту с симптомами заболевания медики должны сделать сначала экспресс-тест на коронавирус, если тест положительный, врачи берут образец для ПЦР теста. То есть, уже для лабораторного исследования, чтобы подтвердить либо опровергнуть диагноз", - сказал Кличко.

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Кличко также заверил, что в Киеве достаточное количество тестов на коронавирус.

"Экспресс-тестов, с помощью которых устанавливают предварждающий диагноз, в столице сегодня более 13 тысяч. И этого на данный момент достаточно. Тестов ПЦР в больницах города и лабораторном центре уже сделано более 3,5 тысячи. Количество таких тестов в столице также достаточное", - сказал Кличко.

Он отметил, что тестов ПЦР украинского производства пока нет. "Министерство здравоохранения заказало 2 миллиона тестов отечественным институтам, на следующей неделе ожидают первую их партию - 20 тысяч. Насколько они будут качественными и эффективными, увидим на практике", - добавил городской голова.

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По его словам, те граждане, которым отказали в проведении тестирования на коронавирус, могут обращаться с жалобой на горячую линию КГГА 15-51 или же на "горячую линию" Минздрава.

В то же время, Кличко подчеркнул, что массовое тестирование всех киевлян, по мнению врачей, делать нецелесообразно, и организационно обеспечить его практически невозможно.

"Ни одна страна в мире не обеспечивает массовое скрининговое тестирование всех граждан. Это подтверждают и специалисты Всемирной организации здравоохранения, и китайские врачи, с которыми мы тоже консультируемся", - отметил он.

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Городской голова напомнил, что необходимость проведения тестирования на коронавирус может определить только врач - семейный или инфекционист.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине - 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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