Коронавирусом заболели еще 13 киевлян: карта по районам

Новости Украины:В Киеве за сутки коронавирусом заразились еще 13 человека, в целом в столице 348 подтвержденных случаев заболевания.

Количество заболевших на COVID-19 в Киеве за сутки увеличилось на 13, заявляет мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, которые заболели на коронавирус, за прошедшие сутки увеличилось на 13 человек. В целом в столице уже 348 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Он сообщил, что в числе заболевших восемь женщин в возрасте от 21 до 91 года и 14-летняя девочка, а также четверо мужчин от 35 до 71 года.

"Среди киевлян, которые заболели за прошедшие сутки, двое медиков, в больницы столицы госпитализировали трех пациентов. Остальные лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей", - добавил Кличко.

По его словам, в Киеве в целом сделано почти 3300 экспресс-тестов, а лабораторных тестов ПЛР – 3,5 тыс.

Кличко отметил, что город продолжает получать средства защиты для врачей.

"Еще 150 тыс. одноразовых и 40 тыс. марлевых многоразовых масок поступило в сеть коммунальных аптек "Фармация", - сообщил мэр.

В Киеве на предприятиях и в учреждениях, где будут зафиксированы вспышки заболевания коронавирусной инфекцией.

"Чтобы предупредить распространение вируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы приняла решение о введении принудительного карантина в местах, где выявлены очаги заболевания – на предприятиях, в учреждениях", - сказал Кличко.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине - 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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