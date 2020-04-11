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Противник на Донбассе 15 раз нарушил "тишину", пострадал боец ВСУ

Противник на Донбассе 15 раз нарушил "тишину", пострадал боец ВСУ
07:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики за прошедшие сутки 15 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

За минувшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате обстрелов ранения получил военнослужащий Объединенных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение 10 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Семь нарушений режима "Тишина" за прошедшие сутки зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник обстрелял украинские позиции вблизи Красногоровки, Гнутово и Тарамчук и дважды у Авдеевки из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия. По позициям неподалеку Опытно враг дважды открывал огонь из подствольных гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ осуществили восемь обстрелов, подавляющее большинство из которых - с применением минометов, запрещенных минского договоренностями.

Так, за минувшие сутки по опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Новозвановки противник выпустил 13 мин 120-го калибра, а защитников Новоалександровки дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, использовав 15 мин. С направления н.п. пункта Золотое-5 боевики выпустили по окрестностям Орехово восемь мин 120-го и десять - 82-го калибра, а также вели огонь из гранатометов различных систем. Кроме того, из минометов калибра 82 мм НВФ обстреляли украинские позиции рядом с Новотошковским, выпустив восемь мин и неподалеку с Луганским - 4 мины.

Также вблизи Крымского боевики дважды открывали огонь в сторону украинских защитников из минометов калибра 82 мм - 12 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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По данным украинской разведки, 10 апреля один бовики погиб и два ранены.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Генштаб, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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