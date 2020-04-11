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Ситуация на Донбассе: боевики вели огонь из противотанковых гранатометов

Ситуация на Донбассе: боевики вели огонь из противотанковых гранатометов
13:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Оккупанты на Донбассе дважды нарушали режим тишины, используя минометы и артиллерию.

С начала текущих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе продолжили нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В районе Новотошковского боевики дважды открывали огонь по позициям подразделений украинской армии.

Противник на Донбассе 15 раз нарушил "тишину", пострадал боец ВСУ

С примерно 07:20 в течение полутора часов боевики вели огонь из противотанковых гранатометов и стрелкового вооружения. Также были зафиксированы 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и запуск 25 мин из миномета калибра 120 мм.

Около 10 часов утра защитники Новотошковского снова были обстреляны из миномета калибра 120 мм.

Подразделения Объединенных сил открывали огонь в ответ с применением дежурных огневых средств.

В ООН напомнили, что на Донбассе продолжают гибнуть мирные люди

Как известно, двое украинских военнослужащих в ходе боевых действий получили осколочные ранения. Оба госпитализированы, состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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