В ООН напомнили, что на Донбассе продолжают гибнуть мирные люди

Новости Украины:Глава ММ ООН очень обеспокоена увеличением случаев гибели гражданских на Донбассе.

Матильда Богнер, председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, заявила об обеспокоенности увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта на Востоке Украины.

Об этом говорится в ее обращении, размещенном на сайте миссии.

"Я чрезвычайно обеспокоена увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта, особенно в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений. В марте этого года наша Миссия зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения гражданских лиц от таких обстрелов с обеих сторон от линии столкновения: двое погибших и 11 раненых на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками", и трое раненых - на территории, контролируемой правительством . Это столько же, сколько за предыдущие пять месяцев, с 1 октября 2019 года по 29 февраля 2020 года (один погибший и 15 раненых)", - отметила Богнер.

Представитель ООН добавила, что мирные жители также продолжают гибнуть и получать ранения в результате разрыва мин и взрывоопасных предметов.

Она заметила, что следует помнить, что "все стороны конфликта обязаны руководствоваться международным гуманитарным правом, включая обязательства по ведению боевых действий, которые регулируются принципами различия, пропорциональности и принятия предупредительных мер".

По словам Богнер, ответственность за соблюдение этих принципов "лежит как на непосредственных участниках боевых действий, так и на их командирах".

На следующей неделе вооруженный конфликт на востоке Украины, который унес уже более 3 500 гражданских жизней, вступит в свой седьмой год.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает все стороны, которые участвуют в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях прилагать максимальные усилия для соблюдения правил и обычаев войны и обеспечения стабильного прекращения огня.