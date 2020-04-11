В Измаиле завершают строительство кислородной станции (Видео)

Новости Украины:На Одесчине к завершению подходит строительство кислородной станции на базе Дунайской больницы.

В Измаиле Одесской области строители завершают сооружение кислородной станции на базе Дунайской больницы, которое профинансировали областная государственная администрация и банк "Пивденный" на меценатской основе.

Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

"Проверил, как город Измаил и районы Бессарабии противодействуют распространению коронавируса, где Измаильская районная и Дунайская областная больницы определены госпитальными базами первой волны. Первое учреждение будет принимать больных COVID-19 в тяжелом состоянии, а второе - пациентов средней тяжести. Больницы уже укомплектованы средствами индивидуальной защиты. Завершается строительство станции подачи кислорода на базе Дунайской больницы", - отметил Куцый после ознакомления с ходом строительства сооружения.

По словам главы ОГА, медучреждения района создали единую медицинскую систему и совместно противодействуют COVID-19. Это касается как объединения материально-технической базы, так и координации действий медиков.

Напоминаем, по состоянию на 11 апреля в Одесской области лабораторно подтверждены 53 случая заболеваний СОVID-19. В городской инфекционной больнице находится 21 пациент с коронавирусом.

По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 апреля в Украине 2511 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 79 человек выздоровели, умерли 73.