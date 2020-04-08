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Коронавирус в Украине: еще два случая зарегистрированы в Одесской области

Коронавирус в Украине: еще два случая зарегистрированы в Одесской области
03:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Еще два случая заболевания COVID-19 зафиксированы в Одесской области.

В Одесской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968г.р. и жительницы Килийского района 1975г.р. Обе больные находятся в больнице и получают симптоматическое лечение", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.

По его словам, первая женщина не выезжала за пределы страны, а вторая - недавно вернулась из США.

Также глава обладминистрации добавил, что на данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.

Напомним: 

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Одесская область, Коронавирус, Максим Куцый.
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