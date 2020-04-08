Коронавирус в Украине: еще два случая зарегистрированы в Одесской области

В Одесской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.
"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968г.р. и жительницы Килийского района 1975г.р. Обе больные находятся в больнице и получают симптоматическое лечение", - написал глава ОГА на странице в Фейсбуке.
По его словам, первая женщина не выезжала за пределы страны, а вторая - недавно вернулась из США.
Также глава обладминистрации добавил, что на данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.
По состоянию на утро 7 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 348 тыс. 628 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 74 тыс. 834 человек, поправились 285 тысяч.
В Украине зафиксировано уже 1462 случая заболевания COVID-19, из них 45 – летальных, выздоровели после коронавируса 28 человек.
Напомним:
С 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.
В связи с введением карантина в Украине президент призвал всех граждан соблюдать режим и правила, чтобы снизить распространение коронавируса.
В Минздраве дали неутешительные прогнозы о долгосрочности коронавирусной эпидемии в Украине.
С 8 апреля в Полтаве запретили работу МАФов по реализации фаст-фуда, блюд быстрого приготовления, продажу кофе и других напитков.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн.
Также Зеленский провел совещание с мэрами и главами ОГА по вопросу противодействия корнавирусу.