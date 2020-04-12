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На Житомирщине еще 20 человек заболели коронавирусом

На Житомирщине еще 20 человек заболели коронавирусом
01:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Житомирской области еще 20 человек заболели коронавирусом.

В Житомирской области зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19, общее количество заболевших в области выросло до 94 человек, сообщает пресс-служба Житомирской областной государственной администрации.

"Сегодня, 11 апреля, вирусологическая лаборатория Житомирского областного центра подтвердила еще 20 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. COVID-19 путем ПЦР-исследований обнаружили у жителей Бердичева, Коростеня, Житомира, Овруча и Пулино. Всего в Житомирской области уже зафиксировали 94 случая коронавируса", - говорится в сообщении, на официальном сайте Житомирской ОГА в субботу вечером.

Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз COVID-19 зарегистрировали у 16 человек, в Житомире у 2 человек, и по одному в Овруче и Пулино.

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Напоминаем, с 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.

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Пандемия, Житомирщина, Коронавирус, COVID-2020.
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