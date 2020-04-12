В Киеве спасатели ликвидировали пожар на нелегальной свалке

Новости Украины:В Киеве горела несанкционированная свалка.

В субботу по ул. Пуховская, 1, Деснянского района в Киеве на несанкционированной свалке произошло возгорание сухой травы и мусора на площади около 3 га.

Об этом сообщает ГСЧС.

В 16:45 возгорание сухой травы и мусора по ул. Пуховская, 1 Деснянского района на несанкционированной свалке локализовано на площади 3,5 га, и в 18:15 ликвидировано.

К тушению привлечены 24 человек и 5 ед. тех., из них от ГСЧС 22 человек л/с и 4 ед. техники.

Напоминаем, в Житомирской области спасатели локализовали лесные пожары на территории Народичского, Клищевского и Базарского лесничеств "Народичского специализированного лесного хозяйства" и продолжают ликвидацию пожара.