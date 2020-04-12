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Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта

Катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" вернутся с ремонта
07:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:Малые бронированные артиллерийские водные судна скоро закончат пребывание на ремонтных работах.

Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся с ремонта.

Об этом в Facebook сообщает Служба по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся с ремонта", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что в рамках поддержания боевой готовности корабельно-катерного состава ВМС ВСУ проводятся мероприятия по плановому ремонту вооружения и военной техники, как за счет собственных возможностей, так и на предприятиях судоремонтного комплекса Украины.

Ныне, в соответствии с заключенными договорами, на госпредприятии "Николаевский судостроительный завод" продолжается финальный этап восстановления МБАК "Никополь", и уже завершен ремонт катера "Вышгород".

"Подразделениями технического обеспечения ВМС ВС Украины завершен первый этап восстановления рейдового буксира "Яны Капу". На государственном предприятии "Николаевский судостроительный завод" проведен плановый доковый ремонт МБАК "Вышгород". Артиллерийский катер и рейдовый буксир готовятся к переходу в пункт постоянного базирования", - проинформировал командующий ВМС ВСУ адмирал Игорь Воронченко.

По его словам, на малом бронированном артиллерийском катере "Бердянск", который был поражен средствами ФСБ РФ, завершены все виды экспертиз как со стороны украинских, так и иностранных специалистов, которые представляют Украину в международных судах. 

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"В короткие сроки МБАК "Бердянск" будет поставлен на ремонт", - добавил Воронченко.

Как сообщалось, 20 ноября 2019 года захваченные РФ у берегов аннексированного Крыма за год до того украинские корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вернулись в порт Очакова (Николаевская область) после года содержания в оккупированном Крыму. 

Несколькими месяцами ранее Россия освободила из плена их экипажи - 24 украинских военных моряка вернулись домой в рамках двустороннего обмена удерживаемыми, а не по решению Международного трибунала по морскому праву.

В феврале 2020 года Воронченко заявил, что к началу лета 2020 года возвращенные Россией украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" снова выйдут в море в составе ВМС ВС Украины.

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Украина, Ремонт, Катер, Буксир.
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