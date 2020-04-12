Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Подозрения на COVID-19: За сутки в Украине госпитализировали 175 человек
Подозрения на COVID-19: За сутки в Украине госпитализировали 175 человек
Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме
Де Росси заявил о желании занять место Фонсеки в Роме
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 апреля

В Одесской области разоблачили канал трафика нелегалов (Фото)

В Одесской области разоблачили канал трафика нелегалов (Фото)
10:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: СБУ

Новости Украины:Сотрудники СБУ раскрыли нелегальный канал мигрантов на Одесчине.

Правоохранители разоблачили и блокировали в Одесской области канал нелегальной миграции через государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, двое жителей региона организовали механизм незаконной переправки украинских граждан и иностранцев в одну из европейских стран, а также в обратном направлении.

Подозрения на COVID-19: За сутки в Украине госпитализировали 175 человек 

Своим клиентам дельцы обеспечивали переход через госграницу вне установленных пунктов контроля. Стоимость услуг фигурантов составляла от 500 до 1000 американских долларов с каждого "туриста". 

Сотрудники СБУ задержали организаторов канала в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке перемещения за границу очередного нелегала. 

Сейчас решается вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Киеве и нескольких областях

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Проверяется информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, СБУ, ГПСУ, Трафик, Канал нелегалов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
04 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ночные заморозки: чем &quot;удивит&quot; погода сегодня, 12 апреля
Ночные заморозки: чем "удивит" погода сегодня, 12 апреля
Синоптики объявили чрезвычайную пожарную опасность в Киеве и нескольких областях
Чрезвычайная пожарная опасность в Киеве и областях
В Украине более полсотни человек с COVID-19 находятся на аппаратах ИВЛ
COVID-19 в Украине: 54 человека находятся на аппаратах ИВЛ
ТОП три вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
ТОП три вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь