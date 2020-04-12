В Одесской области разоблачили канал трафика нелегалов (Фото)

Новости Украины:Сотрудники СБУ раскрыли нелегальный канал мигрантов на Одесчине.

Правоохранители разоблачили и блокировали в Одесской области канал нелегальной миграции через государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, двое жителей региона организовали механизм незаконной переправки украинских граждан и иностранцев в одну из европейских стран, а также в обратном направлении.

Своим клиентам дельцы обеспечивали переход через госграницу вне установленных пунктов контроля. Стоимость услуг фигурантов составляла от 500 до 1000 американских долларов с каждого "туриста".

Сотрудники СБУ задержали организаторов канала в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке перемещения за границу очередного нелегала.

Сейчас решается вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Проверяется информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности.