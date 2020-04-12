Обстрелы продолжаются: Украина потеряла еще одного защитника

Новости Украины:В результате обстрела оккупантов в Луганской области погиб украинский боец, еще один ранен.

Вооруженные формирования Российской Федерации сегодня в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Луганской области, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил ранение.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.

"К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", - отмечается в сообщении.

Напомним: