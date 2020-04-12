Обстрелы продолжаются: Украина потеряла еще одного защитника

Вооруженные формирования Российской Федерации сегодня в очередной раз нарушили режим прекращения огня в Луганской области, в результате чего один украинский защитник погиб, еще один получил ранение.
Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов.
"К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", - отмечается в сообщении.
Напомним:
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов 11 апреля получили ранения трое украинских героев.
В Вооруженных Силах Украины количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом увеличилось до 18 человек.
Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся с ремонта.