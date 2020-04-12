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День в ООС: погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

День в ООС: погиб украинский военнослужащий, еще один ранен
19:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе боевики произвели два обстрела позиций ВСУ, один военный погиб, один ранен.

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 12 апреля, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил боевое поражение, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Ранее в своей сводке по состоянию на 12:00 сообщалось о двух обстрелах, одном погибшем и одном получившем боевое поражение военнослужащем сообщило Министерство обороны Украины.

Таким образом, с 12:00 до 17:00 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.

По данным штаба ООС, боевики сразу после полуночи обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра украинские позиции возле с.Тарамчук Марьинского района Донецкой области, а утром - возле с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним: 

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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