День в ООС: погиб украинский военнослужащий, еще один ранен

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, дважды нарушили режим прекращения огня с начала суток по состоянию на 17.00 12 апреля, вследствие чего погиб один украинский военнослужащий, еще один воин получил боевое поражение, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.
Ранее в своей сводке по состоянию на 12:00 сообщалось о двух обстрелах, одном погибшем и одном получившем боевое поражение военнослужащем сообщило Министерство обороны Украины.
Таким образом, с 12:00 до 17:00 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе не было.
По данным штаба ООС, боевики сразу после полуночи обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра украинские позиции возле с.Тарамчук Марьинского района Донецкой области, а утром - возле с.Крымское Новоайдарского района Луганской области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
"Преступные действия российских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие оказали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим "тишина" соблюдается.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Напомним:
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации вновь нарушили обязательства о прекращении огня и восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил. Вследствие вражеских обстрелов 11 апреля получили ранения трое украинских героев.
В Вооруженных Силах Украины количество больных пневмонией, вызванной коронавирусом увеличилось до 18 человек.
Малые бронированные артиллерийские катера "Никополь", "Бердянск", и рейдовый буксир "Яны Капу" в ближайшее время вернутся с ремонта.