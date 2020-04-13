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В Кременчуге от коронавируса выздоровели мать и дочь

В Кременчуге от коронавируса выздоровели мать и дочь
06:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Кременчуге от COVID-19 вылечились мать и дочь, которые первыми в городе заболели вирусом.

В Кременчуге (Полтавская обл.) мать и дочь, которые первыми в городе заболели коронавирусной инфекцией, выздоровели.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Малецкий.

"Сегодня действительно хороший день и по-настоящему праздничные новости! Две пациентки, мать и дочь, которые первыми заболели COVID-19 в Кременчуге - выздоровели! Это подтверждено лабораторно двумя ПЦР-тестированиями, которые показали отрицательные результаты. От всего города благодарю наших врачей за их сверхусилия в борьбе с COVID-19. На сегодняшний день в Кременчуге остается восемь пациентов с коронавирусной болезнью. Все они находятся на лечении в инфекционном отделении ЛИЛ "Кременчугская", состояние их здоровья врачи оценивают как удовлетворительное, у нескольких пациентов - средней тяжести", - сообщил Малецкий.

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Напоминаем, 27 марта в Кременчуге был зарегистрирован первый в городе и Полтавской области положительный экспресс-тест на COVID-19 у женщины в возрасте 75 лет, с предварительным диагнозом "пневмония", которая за последнее время за границу не выезжала. Однако она контактировала с дочерью, которая приехала из-за границы, вскоре у нее также был обнаружен COVID-19.

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Кременчуг, Полтавщина, Коронавирус, COVID-2020.
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