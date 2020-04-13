В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара

Новости Украины:В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара.

В зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожара, при этом на левом берегу Припяти возгораний нет.

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"По состоянию на 20:00 12 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаловка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами. На территории Денисовецького лесничества взаплаве р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, сек. Тарасы и с. Владимировка.

Основные очаги пожаров находятся в районе с. Варовичи и с.Чистогаловка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - говорится в сообщении.

С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается пожар.