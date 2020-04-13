Штормовое предупреждение: в Украине прогнозируют сильный ветер и заморозки

Новости Украины:В понедельник, 13 апреля, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

13 апреля почти по всей территории Украины, кроме Закарпатской, Донецкой, Луганской областей и Крыма, ожидается сильный ветер, а 14 апреля на востоке – заморозки. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

"Днем 13 апреля в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый). Ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (І уровень опасности – желтый)", - сказано в сообщаении.

13 апреля на западе страны пройдут дожди, днем до +18+22, на остальной территории без осадков, +15+19.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, в понедельник, 13 апреля, в Украине без осадков, температура до +22°.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 18-20° тепла.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Во вторник, 14 апреля, в западных, северных и Винницкой областях ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 4-9°; в Карпатах мокрый снег, ночью значительный, температура в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории ночью без осадков, днём дождь, лишь на юго-востоке без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днём 13-18°, в Черкасской и Полтавской областях 9-14°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днём 4-7° тепла.