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Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание

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Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В начале недели в Украине дни станут несколько теплее, в ряде областей ожидаются осадки.

В ближайшие сутки, 13 апреля, в Украине по-прежнему будет холодная ночь, а днём существенно потеплеет, но усилится ветер, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днём небольшой дождь. Ветер юго-западный (с переходом в западных областях на северо-западный), 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, на Левобережье и в воздухе заморозки 0-5°; температура воздуха днём 16-21° тепла, в юго-восточных областях 12-17°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 6-11° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 18-20° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке +25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая ночью - 4,7 градусов мороза в 1923 году.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 13 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +20...+22
  • Львов – +18...+20
  • Ивано-Франковск – +20...+22
  • Тернополь – +19...+21
  • Черновцы – +19...+21
  • Хмельницкий – +19...+21
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – +18...+20
  • Житомир – +17...+19
  • Винница – +20...+22
  • Одесса – +12...+14
  • Николаев – +17...+19
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +17...+19
  • Черкассы – +18...+20
  • Чернигов – +19...+21
  • Суммы – +18...+20
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +16...+18
  • Киев – +17...+19

Во вторник, 14 апреля, в западных, северных и Винницкой областях ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 4-9°; в Карпатах мокрый снег, ночью значительный, температура в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории ночью без осадков, днём дождь, лишь на юго-востоке без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днём 13-18°, в Черкасской и Полтавской областях 9-14°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днём 4-7° тепла.

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 15-16 апреля в Украине прогнозируется ухудшение погоды. В частности, 15 апреля ночью на востоке и юге ожидается умеренный, днем в Украине небольшой дождь и мокрый снег; температура в южных и восточных областях ночью и днем 3-9° тепла, на остальной территории ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, днем 2-7° тепла.

16 апреля небольшой дождь и мокрый снег (ночью местами); температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-5°, днем 5-10° тепла, на Закарпатье до 14°.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 15-16 апреля в столице, как предупреждают синоптики, сохранится холодная погода.

В частности, 15 апреля ночью без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°; днем небольшой мокрый снег и дождь, температура 2-7° тепла.

16 апреля в Киеве небольшой дождь и мокрый снег (ночью местами); температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

Пасха в 2020 году: когда празднуют православные и католики

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды.
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