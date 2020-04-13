Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание

Новости Украины:В начале недели в Украине дни станут несколько теплее, в ряде областей ожидаются осадки.

В ближайшие сутки, 13 апреля, в Украине по-прежнему будет холодная ночь, а днём существенно потеплеет, но усилится ветер, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник - без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днём небольшой дождь. Ветер юго-западный (с переходом в западных областях на северо-западный), 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, на Левобережье и в воздухе заморозки 0-5°; температура воздуха днём 16-21° тепла, в юго-восточных областях 12-17°, на высокогорье Карпат и в горах Крыма 6-11° тепла.

В Киеве - без осадков. Температура воздуха ночью 4-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°; днём 18-20° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 апреля самая высокая температура воздуха днём была зафиксирована на отметке +25,6 градусов тепла в 1972 году, а самая низкая ночью - 4,7 градусов мороза в 1923 году.

Прогноз погоды на 13 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 13 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +17...+19

Ровно – +18...+20

Житомир – +17...+19

Винница – +20...+22

Одесса – +12...+14

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +17...+19

Черкассы – +18...+20

Чернигов – +19...+21

Суммы – +18...+20

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +16...+18

Киев – +17...+19

Во вторник, 14 апреля, в западных, северных и Винницкой областях ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 1-6° тепла, днём 4-9°; в Карпатах мокрый снег, ночью значительный, температура в течение суток 0-5° мороза.

На остальной территории ночью без осадков, днём дождь, лишь на юго-востоке без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днём 13-18°, в Черкасской и Полтавской областях 9-14°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве - дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью и днём 4-7° тепла.

Прогноз погоды на 14 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 15-16 апреля в Украине прогнозируется ухудшение погоды. В частности, 15 апреля ночью на востоке и юге ожидается умеренный, днем в Украине небольшой дождь и мокрый снег; температура в южных и восточных областях ночью и днем 3-9° тепла, на остальной территории ночью на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°, днем 2-7° тепла.

16 апреля небольшой дождь и мокрый снег (ночью местами); температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в Карпатах и в воздухе заморозки 0-5°, днем 5-10° тепла, на Закарпатье до 14°.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

В течение 15-16 апреля в столице, как предупреждают синоптики, сохранится холодная погода.

В частности, 15 апреля ночью без осадков, на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0-5°; днем небольшой мокрый снег и дождь, температура 2-7° тепла.

16 апреля в Киеве небольшой дождь и мокрый снег (ночью местами); температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.