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Ситуация на Донбассе: три вражеских обстрела, никто не пострадал

Ситуация на Донбассе: три вражеских обстрела, никто не пострадал
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики три раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала понедельника.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в понедельник трижды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"13 апреля вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вблизи Песок обстрелял позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также по украинским защитникам вблизи н.п.Павлополь враг применил станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили обстрел наших позиций вблизи Крымского. Враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Сегодня, 13 апреля, потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "Тишина" соблюдается", - сказано в сообщении.

В ООН напомнили, что на Донбассе продолжают гибнуть мирные люди

Отмечается, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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