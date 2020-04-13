Скачать
Понедельник, 13.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 12 апреля: ситуация с коронавирусом, пожар в зоне отчуждения и изменения в госбюджет
Итоги дня 12 апреля: ситуация с коронавирусом, пожар в зоне отчуждения и изменения в госбюджет
Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание
Погода на неделю: в Украину идут дожди и похолодание
Алиев получил результат теста на коронавирус
Алиев получил результат теста на коронавирус
Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля
Ипатий Чудотворец: народные поверья и приметы на 13 апреля

На Донбассе погиб украинский военнослужащий

На Донбассе погиб украинский военнослужащий
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил боевое поражение.

За минувшие сутки на Донбассе боевики открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляв украинские позиции вблизи сел Тарамчук, Водяное и Крымское, один военнослужащий погиб, еще получил боевое поражение, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В результате обстрелов 12 апреля Украина потеряла одного мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", – проинформировал в понедельник в утренней сводке штаб на официальной странице в Фейсбук.

В пресс-центре подчеркнули, что военнослужащие ООС приняли "исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника". Отмечается, что после применения украинскими военнослужащими штатного вооружения боевики отказались от дальнейших провокаций.

"Потери противника уточняются", – добавили в штабе.

Обстрелы продолжаются: Украина потеряла еще одного защитника

Также сообщается, что с начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли и потерь среди украинских защитников нет.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко о деле Черновол: ГБР врет
02 Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь
03 Обновленный Госбюджет: предельный дефицит возрастет более, чем втрое
04 В Беларуси футболист застрял в рекламном щите (Видео)
05 Криклий назвал главный недостаток руководства "Укрзализныци"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара
В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация пожара
Страны ОПЕК+ уже с апреля сократят добычу нефти
Страны ОПЕК+ уже с апреля сократят добычу нефти
Минздрав показал динамику коронавирусной болезни по областях
Минздрав показал динамику коронавирусной болезни по областях
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь