На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19

Новости Украины:В Донецкой области зафиксирован новый случай COVID-19.

В Славянске (Донецкая область) у 56-летнего мужчины лабораторно подтвержден COVID-19, всего в области 12 человек заболели коронавирусом.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Новый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Донецкой области - в Славянске. 56-летний мужчина прибыл из Латвии в начале апреля и с тех пор находился на самоизоляции. Тест на наличие вируса ему сделали как лицу, прибывшему из-за границы, и сегодня получили положительный результат", - написал Кириленко на странице в Фейсбуке.

Он добавил, что жалоб на состояние здоровья у мужчины нет, температура его тела сейчас держится на отметке 36,6 градусов, поэтому он находится дома на амбулаторном лечении.

В ОГА отметили, что это 12-й лабораторно подтвержденный случай инфицирования СOVID-19, зафиксированный в области с начала введения карантина.

Шесть пациентов выздоровели, пять продолжают лечение, один случай - летальный.