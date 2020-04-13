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Коронавирус на Закарпатье: еще в одной больнице - вспышка заболевания

Коронавирус на Закарпатье: еще в одной больнице - вспышка заболевания
18:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На Закарпатье зафиксировали вспышку коронавируса у медиков еще одной больницы.

В Ужгородской районной больнице на Закарпатье подтвержден COVID-19 у 5 медиков. После тестирования контактных лиц эпидемиологи определят, в каком режиме в дальнейшем будет работать больница.

Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

"Сейчас в Ужгородской райбольнице, где у медиков ПЦР-тесты показали положительный результат на коронавирус, работают эпидемиологи. На днях здесь подтвердили ПЦР-тестами коронавирус у пяти медиков. Сейчас определяется круг контактных лиц и проводится их тестирование, также протестируют пациентов райбольницы, которые находятся сейчас в медучреждении", - объяснили в облгосадминистрации.

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Также в ОГА отметили, что сейчас решается, в каком режиме в дальнейшем будет работать Ужгородская районная больница.

Ранее сообщалось, что на карантин из-за контакта с больной коронавирусом женщиной была закрыта Иршавская райбольница - в среднем на самоизоляции там 112 медиков. По факту умышленного сокрытия медиками Иршавской райбольницы фактов о наличии у пациентки COVID-19 Закарпатская областная прокуратура начала расследование.

По состоянию на 13 апреля в Ужгородском районе подтвержден коронавир у 16 жителей района. Всего на Закарпатье заболели 92 человек. Трое вылечилось, четверо умерли.

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В Украине 3102 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

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Закарпатье, Закарпатская область, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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