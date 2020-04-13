COVID-19 в Киеве: заболели уже 495 человек, из них 6 медиков

Новости Украины:За минувшие сутки в Киеве подтвержден коронавирус еще у 79 человек, 2 летальных случая, всего 495 случаев.

За минувшие сутки в Киеве было зарегистрировано рекордное количество новых случаев COVID-19 - 79, из которых 63 случая - в Киево-Печерской Лавре, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 79 человек. Из них - шесть медиков. За прошедшие сутки в столице, к сожалению, - еще 2 летальных случая. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко на онлайн пресс-конференции.

Он подчеркнул, что в том числе за сутки были обнаружены 63 новых случая в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже 90 подтвержденных случаев COVID-19.

Среди заболевших жителей столицы 22 женщины в возрасте от 26 до 66 лет и 57 мужчин в возрасте от 18 до 74 лет. 7 пациентов были госпитализированы, остальные получают лечение на самоизоляции, под контролем медиков.

"Ежедневно в Киевский городской лабораторный центр Министерства здравохранения Украины поступает все больше образцов для лабораторного исследования на ПЦР - в подтверждение или опровержение диагноза заболевания коронавирус. В течение выходных в центр доставлено 827 образцов. Всего в лабораторию на сегодняшний день доставили на исследования почти 4300 образцов. Из них четверть - это образцы, которые отобрали у киевлян 28 мобильных бригад медиков. Обработаны в лабораторном центре уже более - 4100 образцов. Подчеркну: это цифра вместе с повторными тестами. Ибо, когда человек выздоравливает, ему делают еще два повторных ПЦР-теста ", - добавил Кличко.

Как сообщалось, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая заболевания COVID-19, из них 325 за минувшие сутки.

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