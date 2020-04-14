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Отчет ОБСЕ: наблюдатели попали под обстрел в Ясиноватой

Отчет ОБСЕ: наблюдатели попали под обстрел в Ясиноватой
03:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на вокзале в Ясиноватой.

На железнодорожном вокзале в неподконтрольной украинскому правительству Ясиноватой рядом с наблюдателями СММ ОБСЕ попали боеприпасы.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

Отмечается, что 13 апреля патруль СММ в составе 4 сотрудников на 2 авто находился возле железнодорожного вокзала в Ясиноватой (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) для осуществления локального мониторинга соблюдения режима прекращения огня в целях содействия обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции (15 км на север от Донецка).

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"Несмотря на то, что были предоставлены гарантии безопасности относительно соблюдения локального режима прекращения огня, в 13:23 двое членов патруля Миссии, которые стояли снаружи, услышали 9 взрывов неопределенного происхождения и 6 очередей из стрелкового оружия примерно за 1-2 км на юг, а также свистящий звук, по их оценке, трех пуль, выпущенных из стрелкового оружия, или трех осколков боеприпасов на разном расстоянии над их головами", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что впоследствии со своей позиции наблюдатели заметили, как они попали в разные места на юг от них: в наружную стену здания вокзала (ориентировочно в 20-50 м), в землю (примерно 50 м) и в вагон (на расстоянии около 100 м).

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"Наблюдатели немедленно переместились на 1 км на север от железнодорожного вокзала в Ясиноватой и продолжили осуществлять мониторинг соблюдения режима прекращения огня в целях содействия обеспечению функционирования ДФС", - сообщили в МСС ОБСЕ.

В СММ ОБСЕ сообщили, что патруль вернулся на базу, расположенную в неподконтрольном украинскому правительству Донецке.

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ОБСЕ, Донбасс, Ясиноватая, ОРДЛО.
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