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В Украине ожидаются сильные заморозки: какие регионы в зоне опасности

В Украине ожидаются сильные заморозки: какие регионы в зоне опасности
12:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ближайшие сутки погоду в Украине определит холодная и влажная воздушная масса, ночью ожидаются заморозки.

В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные ночью ожидаются сильные заморозки.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью 15 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5° (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в сообщении.

Кроме того, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности - желтый).

В Киевской области ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5°(II уровень опасности - оранжевый). Ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности - желтый).

В Киеве ночью 15 апреля сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-2° (II уровень опасности - оранжевый).

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Напомним, на этой неделе в Украине похолодает, местами пройдут дожди. Ожидается холодный атмосферный фронт и осадки, на запад и север страны распространится воздух арктического происхождения с севера Европы.

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Погода, Заморозки, Синоптики, Прогноз погоды.
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