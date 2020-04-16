Женщина, умершая от Covid-19 в Харьковской области, продавала свечки в церкви

Новости Украины:В Харьковской области из-за смерти от коронавируса продавщицы в церкви закрыли весь населенный пункт.

В Харьковской области первой жертвой коронавируса стала 71-летняя женщина, которая продавала свечи в церкви Высокополья, и могла контактировать с большим количеством людей.

Об этом на брифинге заявил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, пишет "Громадське".

По словам председателя ОГА, точное количество контактных лиц сейчас устанавливается, "но это большое количество людей".

"Этот населенный пункт сейчас перекрыт. Почему, потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных. Поэтому количество людей, с которыми она контактировала, может быть, вероятно, очень большим", - сказал Кучер.

Он добавил, что в населенный пункт отправили мобильные бригады, которые собирают образцы для проверки жителей на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области умерла пациентка, у которой ранее диагностировали коронавирус.