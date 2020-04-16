Святить паски в церкви и не смотреть ТВ: Московский патриархат провел агитацию на Николаевщине

Новости Украины:На Николаевщине Московский патриархат призвал людей святить паски в церкви и не смотреть телевизор.

На Николаевщине архиепископ Вознесенский и Первомайский Алексий (УПЦ МП) обратился к пастве и духовенству с сообщением, что Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей состоится, и желающие смогут принять в нем участие. И это несмотря на то, что в Вознесенском районе зафиксировано наибольшее число в области больных коронавирусной инфекцией.

Обращение архиепископа опубликованное на официальном сайте Вознесенской епархии УПЦ МП.

"Богослужение в пасхальные праздничные дни происходят согласно Уставу нашей Церкви. В частности, Пасхальное ночное богослужение и освящение куличей будет проходить! Все желающие могут приступить к Таинству Покаяния и Евхаристии ", - говорится в обращении.

Правда, один из его пунктов содержит просьбу во время богослужения "выполнять требования и нормы, установленные Минздравом".

Также архиепископ призвал паству не смотреть телевизор и не пользоваться интернетом, а особенно сетями, которые, мол, распространяют лживую информацию.

"... настоятельная просьба: категорически воздержаться от просмотра телевизора, который нагнетает обстановку и вводит в отчаяние людей, подрывая тем самым психическое здоровье населения, а также ограничить себя в интернет-пространстве. В частности - в социальных сетях, которые тоже являются распространителями неправдивой и негативной информации, которая приводит людей к отчаянию и вредит как духовному, так и физическому здоровью ", - говорится в обращении.

Нужно заметить, что на сегодняшний день в Вознесенском районе Николаевской области зарегистрировано наибольшее число больных коронавирусом - 20 человек. По области - 22. И первые случаи заболевания зафиксированы именно у верующих общины одной из церквей.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.