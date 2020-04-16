В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)

Новости Украины:В Украине зафиксировали новые очаги тления в Зоне отчуждения.

Новые очаги тления, которые появились в Зоне отчуждения вследствие шквальных порывов ветра, немасштабные и не имеют угрожающего характера.

Об этом сказал директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины Владимир Демчук в комментарии на YouTube канале МЧС Украины.

"В результате шквальных порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки на территории Зоны отчуждения и появились три новых очага тления, которые не являются масштабными и не носят угрожающий характер", - рассказал Демчук.

По его словам, сводный отряд ГСЧС привлечен к локализации очагов пожаров в Корогодском, Денисовицком , Дитятковском и Парышевском лесничествах.

"Угрозы для критических объектов, таких как объект "Укрытие", "Вектор", нет", - отметил Демчук.

Всего на территории в зоне отчуждения к тушению привлечены более 1 тыс. 100 человек и 120 единиц техники, отметил он.

В то же время представитель ГСЧС заверил, что радиационный фон по городу Киеву, в Киевской области и зоне отчуждения в пределах нормы.

Как сообщалось ранее, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. С 10 апреля продолжается тушение отдельных очагов огня.