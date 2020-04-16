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Десятки пожаров: спасатели продолжают ликвидацию возгораний в экосистемах Житомирской области

Десятки пожаров: спасатели продолжают ликвидацию возгораний в экосистемах Житомирской области
23:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГСЧС

Новости Украины:В экосистемах Житомирской области зафиксировали 48 пожаров.

В экосистемах Житомирской области по состоянию на 18:00 четверга зарегистрировали 48 пожаров, спасатели продолжают ликвидацию пожаров, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По состоянию на 18:00 16 апреля по области в быту и в экосистемах уже зарегистрировано 48 пожаров. Способствуют ухудшению пожарной ситуации сильные порывы ветра, которые иногда достигают 17-22 метров в секунду", - сказано в сообщении.

В частности, в микрорайоне Малеванки спасатели тушат пожар в лесном массиве недалеко от жилого сектора. На месте происшествия работает 2 отделения спасателей в составе 9 человек.

Также отмечается, что в районе с. Рудня Овручского района около 12:20 произошло возгорание сухой травы на площади 4 га, существовала угроза распространения на село и лесной массив. На место пожара направили 3 единицы техники и 12 человек личного состава 12-й государственной пожарно-спасательной части, привлечено 6 автоцистерн, 2 трактора и 20 лесоводов ГП "Словечанское СЛГ".

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Кроме того, спасатели остановили распространение пожара на таможенный пост "Выступовичи", однако лесной пожар распространился на площади 3 га леса.

Также около 14:50 четверга спасатели освободили семерых заблокированных людей на расположенном в лесном массиве узле учета нефтепродуктов ООО "ПрикарпатЗападтранс" и потушили пожар в административном здании узла учета.

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Кроме того, по состоянию на 17:30 площадь лесного пожара вблизи с. Рудня составляет 50 га. На месте пожара работают 9 единиц техники и 60 работников ГП "Словечанско СЛГ". В частности, направлено резервную технику ГСЧС с Хорошевского, Коростышевского и Радомышльского районов.

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Пожары, Житомирская область, ГСЧС.
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