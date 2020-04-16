Штрафы для поджигателей травы вступают в силу 17 апреля

Новости Украины:Закон об ужесточении уголовной и административной ответственности за поджог сухой травы опубликован в официальной прессе и вступает в силу в пятницу, 17 апреля.

Закон существенно повышает штрафы за загрязнение атмосферного воздуха, уничтожение или повреждение объектов растительного мира, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков.

"Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - говорится в тексте закона, опубликованном в четверг в газете Верховной Рады "Голос Украины".

Рада приняла закон на внеочередном заседании в понедельник, 13 апреля. Накануне его подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно тексту акта, за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений, а также растительности или ее остатков огнем или иным общеопасным способом предусмотрен штраф от 91 тыс.800 грн до 153 тыс. гривен или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Самовольное выжигание стерни, полей или пастбищ возле автодорог, железных дорог и в парках повлечет за собой штраф в размере до 6120 грн.

Штраф за загрязнение атмосферного воздуха теперь составит от 30 тыс. 600 грн до 61 тыс. 200 грн.

За нарушение пожарной безопасности гражданам придется заплатить от 1 тыс. 530 грн до 4 тыс. 590 грн, чиновникам это обойдется от 4 тыс. 590 грн до 15 тыс. 300 грн.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы.