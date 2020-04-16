Ситуация в Чернобыльской зоне: открытого огня не наблюдается, радиационный фон стабильный

Новости Украины:Спасатели продолжают тушить тлеющие пеньки и древесину на территории четырех лесничеств зоны отчуждения.

В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения спасатели продолжают тушение тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории четырех лесничеств Киевской области, созданы минерализованные полосы, открытого огня нет, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По информации ГСЧС, состоянием на 7.00 16 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями службы оказывается помощь ГАЗО в тушении тлеющих пней и древесины в очагах пройденных огнем на территории Корогодского, Дитятковского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.

"Открытого огня не наблюдается", – сказано в сообщении.

Отмечается, что инженерной техникой создано 260 км минерализованных полос.

К тушению привлечены 530 человек и 103 единицы техники, из них от ГСЧС 425 человек личного состава и 90 единиц техники (в том числе 2 вертолета ГСЧС).

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесский и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Возле села Грезля Денисовецького лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

С 10 апреля продолжается тушение отдельных очагов огня.

14 апреля пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС удалось ликвидировать, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.