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Пожары в Чернобыльской зоне: Минздрав советует не выходить утром на улицу

Пожары в Чернобыльской зоне: Минздрав советует не выходить утром на улицу
12:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:Максим Степанов уверяет, что в Житомирской, Киевской областях и в Киеве радиационной опасности вследствие длительного пожара в Чернобыльской зоне нет.

В Министерстве здравоохранения рекомендуют людям, имеющим хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, не выходить из дома из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Об этом на брифинге в среду заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы видим повышение различных частиц горения в воздухе. Поэтому советуем всем людям, особенно тем, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистые заболевания, ограничить свой выход на улицу в утренние часы, когда концентрация этих частиц в воздухе самая высокая. Больше пить воды, делать влажную уборку в помещении. Это очень важно для вашего состояния здоровья", - сказал Степанов.

В то же время он отметил, что радиационный фон состоянию на 14 апреля был в пределах нормы, поэтому с этой стороны опасности нет.

Как сообщалось, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесский и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Возле села Грезля Денисовецького лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

Пожары в Чернобыльской зоне: в Беларуси замерили радиационный фон

С 10 апреля продолжается тушение отдельных очагов огня.

14 апреля пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС удалось ликвидировать, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Цена безразличия": сколько Украина потратит на ликвидацию последствий пожара в зоне отчуждения

По делу пожаров в Чернобыльской зоне вручено два подозрения, задержанных нет, полиция ищет других причастных.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

Пожар удалось потушили накануне, 14 апреля. Сейчас, по данным ГСЧС, продолжается тушение отдельных очагов тления.

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Пожар, Пожары, Минздрав, Спасатели, Чернобыль, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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