Пожары в зоне отчуждения: на улицы Киева выехала техника для мытья улиц

Новости Украины:На улицы Киева выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора" из-за задымленности в городе, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне.

На улицы столицы выехала спецтехника "Киевавтодора" из-за задымленности с городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Фейсбуке.

"Друзья! Сейчас уже выехали спецмашины "Киевавтодора" для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", - написал Кличко.

Кличко призвал горожан оставаться дома.

Как сообщалось ранее, новые очаги тления, которые появились в Зоне отчуждения вследствие шквальных порывов ветра, немасштабные и не имеют угрожающего характера.