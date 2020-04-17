Дым из Чернобыля в Киеве: когда очистится воздух

Новости Украины:Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений к утру 18 апреля.

Воздух в Киеве очистится уже к утру субботы, 18 апреля, свидетельствуют данные сервиса контроля качества воздуха IQAir.

Согласно прогнозу, к 6.00 субботы индекс качества воздуха снизится до нормальных значений.

По состоянию на 11:00 17 апреля индекс загрязнения в Киеве остается на высоком уровне и составляет 256.

При этом по состоянию на 11 часов пятницы, 17 апреля, в Киеве наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха. Индекс загрязнения в столице составляет 244.

Как сообщалось, вечером 16 апреля Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом, составленный компанией IQAir. До этого в КГГА призвали жителей столицы не выходить из дома и закрыть окна из-за обнаружения в воздухе продуктов горения.

Их причиной стали пожары в Чернобыльской зоне и окружающих регионах, а также северо-западный ветер.

Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. Тогда в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с.Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

Потом загорелся травяной настил и лесная подстилка между пгт Полесский и с. Владимировка на площади около 6,5 га и вблизи села Рудня Осошня на площади около 4 га. Возле села Грезля Денисовецького лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

14 апреля пожар в Зоне отчуждения ЧАЭС удалось ликвидировать, тления погасят через несколько дней, доложил Зеленскому глава ГСЧС.

Напомним, правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.