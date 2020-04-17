Полиция открыла дело из-за крестного шествия во Львовской области

Новости Украины:Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту крестного шествия в Самборе.

Полиция открыла уголовное производство в связи с нарушением правил карантина после проведения крестного хода для выноса плащаницы в городе Самбор Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, в процессии принимали участие более 10 человек, они не соблюдали социальную дистанцию и часть из них была без защитных масок.

"Следователи Самборского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от штрафа до трех лет лишения свободы", – указано в сообщении.

Кроме того, на 4 участников мероприятия составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Как сообщалось, с субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина.

Кроме того, полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб.