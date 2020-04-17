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В Винницкой области закрываются все рынки

В Винницкой области закрываются все рынки
15:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:С воскресенья, 19 апреля в Винницкой области закрываются все рынки в рамках усиление карантинных ограничений.

На Виннитчине с 19 апреля в соответствии с решением областной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций закрываются все рынки.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА.

"Наиболее значительное новое ограничение - это закрытие рынков, всех без исключения с 19 апреля. Если мы этого не сделаем, то карантин может быть продлен до сентября", - сообщил Скальский.

По его словам, высока вероятность того, что именно после Пасхальных праздников будет значительное увеличение количества больных коронавирус, поэтому главной задачей руководства области является недопущение этого и стабилизация ситуации. Но это зависит от того, насколько сознательно граждане будут воспринимать и выполнять все новые ограничения.

"Мы серьезно усиливаем меры безопасности в областной государственной администрации. Структурные подразделения и в целом все работники, которые обеспечивают жизнедеятельность области во время карантина, все должны более тщательно выполнять ограничения в общении, при работе с документами, другие рекомендации - это моя настоятельная просьба", - сказал председатель ОГА.

В качестве примера усиления карантинных мер чиновник назвал введенное городским советом прекращение движения общественного транспорта на пасхальные выходные в Виннице с 18:00 субботы до 11:00 воскресенья.

Как сообщалось, введенные правительством на период карантина ограничительные меры направлены на то, чтобы не было одновременно большого количества больных коронавирусной болезнью.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В частности, были закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлены работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, движение наземного транспорта в городах, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Сначала карантин был введен до 3 апреля, а затем продлен до 24 апреля.

Также с 6 апреля правительство усилило ограничительные меры, установив, что нельзя находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.

Запрещено перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок. Нельзя находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус.

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Винницкая область, Рынок, Карантин, Covid-19.
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